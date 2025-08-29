El PIB dels EUA va créixer un 3,3% el segon trimestre
Els mercats europeus van seguir ahir amb tendències mixtes després de la publicació dels resultats del segon trimestre de Nvidia. L’empresa va anunciar uns ingressos de 46.743 milions de dòlars (+56% interanual) i un benefici net de 26.422 milions (+52%), superant les previsions amb un benefici per acció d’1,08 dòlars i marges rècord (72,4% brut i 64,5% operatiu). Tot i aquests bons resultats, les accions van caure, ja que els ingressos del segment de Centres de Dades, clau en el negoci, van quedar lleugerament per sota de les estimacions. En positiu, el sector automobilístic europeu va destacar amb un creixement del 5,9% en les matriculacions al juliol, el major en 15 mesos, impulsat per la forta demanda de vehicles electrificats. Els híbrids endollables van augmentar un 52% i els elèctrics més d’un 30%, fet que va impulsar pujades en accions com Volkswagen, Porsche, Mercedes i BMW. Per països, va sobresortir el CAC 40 francès, que va avançar després de dues sessions de fortes correccions. En clau de bancs centrals, el BCE considera que la inflació està sota control i preveu que es mantingui estable durant el 2025, amb un mínim entorn de l’1,5%. Tot i això, descarta retallades de tipus fins que es dissipi la incertesa econòmica. D’altra banda, va sorprendre el creixement dels EUA el segon trimestre del 2025. El PIB real va avançar un 3,3%, per sobre del 3% previst, i va revertir la contracció del 0,5% registrada en el primer trimestre pels efectes dels aranzels. L’expansió va estar impulsada principalment per la reducció de les importacions i l’augment del consum privat, mentre que la inversió i les exportacions van recular i van limitar l’impuls global.