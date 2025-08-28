Wall Street tanca sense els resultats de Nvidia
La jornada d’ahir va mostrar tendències mixtes a les principals places europees en una sessió de transició, marcada per l’espera dels resultats de Nvidia, convertits ja en un autèntic indicador macroeconòmic. La companyia és actualment la primera posició de l’índex S&P 500, amb un pes proper al 8%, i al tancament d’ahir mantenia la capitalització borsària més alta del món.
En l’àmbit macroeconòmic, es va publicar l’índex GfK de clima de consum a Alemanya per al setembre, que es va situar en -23,6 punts, empitjorant respecte al registre d’agost (-21,7) i per sota de les previsions (-21,5). La dada reflecteix que la confiança de les llars alemanyes continua en nivells molt baixos. A França, el nombre de demandants d’ocupació va ascendir a 3,03 milions al juliol, des dels 2,98 milions del mes anterior, fet que posa de manifest un deteriorament del mercat laboral. A més, el govern francès afronta un repte polític clau amb la votació de confiança al primer ministre François Bayrou prevista per al 8 de setembre. Per la seva banda, a Itàlia, el sector bancari va patir al mercat secundari després que el govern plantegés bloquejar els crèdits fiscals diferits de l’impost sobre societats. Als EUA, van entrar oficialment en vigor els nous aranzels del 50% a l’Índia amb l’objectiu de penalitzar les compres de cru rus. Paral·lelament, el president Donald Trump va advertir dimarts que podria desencadenar una “guerra econòmica” si el seu homòleg rus, Vladímir Putin, rebutja un alto el foc a Ucraïna.
En l’àmbit empresarial, el CEO de Porsche des de 2015, Oliver Blume, va anunciar la seva dimissió per centrar-se exclusivament en el seu càrrec al capdavant de Volkswagen Group.