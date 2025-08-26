Millora del sentiment empresarial a Alemanya
La setmana passada les borses van tancar amb avenços, destacant sobretot els de la borsa xinesa (CSI 300), el FTSE 100 i el Dow Jones. Els índexs es van animar cap al final de la setmana després d’uns comentaris a favor de retallades de tipus per part de J. Powell a Jackson Hole, en reconèixer que l’actual política monetària encara restrictiva podria relaxar-se davant el deteriorament del mercat laboral. Concretant, Powell va assenyalar que l’equilibri de riscos està canviant. Per això, va obrir la porta a una possible baixada de tipus a la reunió de setembre. Malgrat que la inflació continua sent elevada, va afirmar que la seva trajectòria està més a prop de l’objectiu. No obstant això, el refredament de l’ocupació genera riscos a l’alça i a la baixa, cosa que complica el mandat dual de la Fed. Pel que fa a la sessió d’ahir, els indicadors econòmics d’agost van revelar una lleu millora de l’activitat empresarial a Alemanya, tot i que en un entorn encara incert marcat per tensions comercials i pressions inflacionistes. L’índex de confiança empresarial Ifo a Alemanya va arribar a 89,0 el mes d’agost, el seu nivell més elevat en més d’un any. En el terreny empresarial, destaquem que UniCredit va consolidar la seva posició dins de Commerzbank després d’ampliar la seva participació directa fins a prop del 26%. La firma amb seu a Milà va anunciar que havia executat conversions que li van permetre establir-se com el primer accionista del banc alemany i l’operació va situar el valor de la seva participació al voltant dels 11.000 milions d’euros. Pel que fa als mercats de renda variable, els principals índexs europeus van cotitzar de manera cautelosa, en un inici de setmana on l’EuroStoxx 50 cotitzava entorn els 5.450 punts