Nova frenada del PIB alemany
La setmana va concloure amb un balanç mixt als mercats, marcat per les caigudes als índexs tecnològics de Wall Street, que van contagiar el sentiment inversor a Europa. Tot i això, les borses europees van aconseguir mantenir part del to positiu. En l’àmbit macroeconòmic, la dada revisada del PIB d’Alemanya va centrar l’atenció divendres. L’economia alemanya va créixer un modest 0,2% interanual al segon trimestre, per sota tant del consens (0,4%) com del registre anterior (0,3%). En termes trimestrals, el PIB va retrocedir un 0,3%, enfront de la caiguda esperada del 0,1% i de l’avanç del 0,3% del primer trimestre. Pel que fa a la política monetària, el Banc Central Europeu va alertar d’una acceleració inesperada dels salaris negociats a la zona euro, fet que podria dificultar el camí cap a la desinflació. En concret, els salaris van augmentar un 4% interanual al segon trimestre, una forta pujada respecte al 2,5% del primer trimestre. Tot i que el registre es manté per sota del màxim del 5,4% assolit el 2024, el BCE demana prudència abans d’abordar nous ajustos a la baixa dels tipus d’interès. A França, la confiança empresarial es va mantenir estable a l’agost segons l’INSEE, amb l’índex general en 96 punts, en línia amb les previsions. Fora del continent europeu, el Japó va publicar la dada d’IPC subjacent de juliol, que es va moderar dues dècimes fins al 3,1%, tot i que va quedar per sobre de les previsions (3,0%). Després de la publicació, el rendiment dels bons sobirans japonesos a 30 anys va tocar un nou màxim històric del 3,21%, reflectint les expectatives de tensió inflacionista persistent.