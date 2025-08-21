La inflació de la zona euro es manté al 2% interanual
Les dades d’inflació van tornar a protagonitzar l’escena macroeconòmica durant la jornada d’ahir, especialment a Europa. El focus principal va ser la publicació de l’IPC de la zona euro, que es va mantenir estable en el 2% interanual al juliol. Aquesta estabilitat reforça la percepció que el bloc monetari no està patint tensions inflacionistes significatives. En termes mensuals, la variació va ser nul·la (0%), en contrast amb la pujada del 0,3% registrada al juny. Malgrat tot, els índexs europeus van registrar comportaments mixtos, contagiats per la debilitat del sector tecnològic nord-americà. Als asiàtics, el Japó va rebre amb preocupació les dades de juliol. Les exportacions van retrocedir un 2,6% interanual, acumulant tres mesos consecutius de caigudes i registrant el descens més intens dels últims quatre anys. L’impacte dels aranzels nord-americans sobre sectors clau com l’acer i l’automòbil ha estat decisiu. La borsa de Tòquio va reaccionar amb una caiguda del 1,51%. Quant a la temporada de resultats trimestral, destaquem que Lowe’s va presentar uns resultats millors del previst amb un benefici per acció de 4,33 dòlars. La companyia va revisar a l’alça les seves previsions anuals fins a 85.000 milions en ingressos i un BPA de 12,45 dòlars. Per contra, Estée Lauder es va desplomar fins a un 14% després d’anunciar previsions febles (BPA 1,9-2,1 dòlars) i un impacte d’aranzels de 100 milions, amb vendes un 8% menors i beneficis un 42% inferiors, i Target també va caure un 9,8%, malgrat complir expectatives, per la feblesa del consum i unes vendes comparables del -1,9%.