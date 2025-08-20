Mercats en calma a l’espera del simposi de Jackson Hole
La jornada d’ahir va estar marcada per una notable absència de dades macroeconòmiques rellevants, fet que es va traduir en un comportament en calma i generalment optimista als mercats de renda variable, encara sense desencadenants per corregir.
A Europa, els inversors es mantenen pendents de dues dades que es coneixeran en els pròxims dies: l’índex de preus al consumidor (IPC), que es publicarà avui dimecres, i els indicadors d’activitat PMI, demà dijous. Aquests informes podrien validar el to alcista dels darrers dies o, per contra, actuar com a fre en la confiança dels mercats.
Un dels punts d’atenció principals d’aquesta setmana és el simposi de Jackson Hole, la trobada anual de banquers centrals que podria donar noves pistes sobre el rumb de la política monetària global. En aquest sentit, la Reserva Federal dels Estats Units es manté al centre del debat. Tot i el to restrictiu mostrat fins ara pel seu president, Jerome Powell, el mercat comença a descomptar un gir imminent en la seva política. Les últimes dades d’inflació van ser més favorables del previst i dos membres del Comitè Federal de Mercat Obert van mostrar el seu desacord votant a favor d’una retallada dels tipus. Malgrat això, cal recordar que la inflació subjacent va repuntar per damunt de les previsions, un detall que alguns inversors passen per alt.
Mentrestant, el context geopolític continua condicionant el sentiment inversor. Per una banda, Hamas ha acceptat les condicions d’un alto el foc de 60 dies amb Israel proposat per Egipte i Qatar, fet que va impulsar ahir els selectius europeus. De l’altra, l’atenció continua posada en les converses entre Zelenski, Trump i Putin, on no es perd l’esperança d’assolir un acord que redueixi la tensió geopolítica i el conflicte militar.