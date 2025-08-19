Els mercats, pendents a les reunions per la pau a Ucraïna
Divendres passat, les borses van posar punt final a una setmana d’alces generalitzades. Els sòlids resultats empresarials i unes dades d’inflació als Estats Units per sota de l’esperat van donar ales als índexs de Wall Street, amb l’S&P 500 i el Nasdaq 100 assolint nous màxims històrics. A Europa, el to va ser igualment positiu, amb especial protagonisme dels índexs de la perifèria: l’IBEX-35 va repuntar un 3,48% setmanal, mentre que l’FTSE MIB italià va escalar un 5,27%. No obstant això, el tancament de divendres va mostrar un to més contingut després que l’índex de confiança del consumidor dels EUA, elaborat per la Universitat de Michigan, baixés fins als 58,6 punts, per sota dels 61,7 anteriors i de l’esperat pel consens.
Mentrestant, a la Xina, les dades econòmiques de juliol van reflectir un alentiment de l’activitat. Tant la inversió com la producció industrial es van situar per sota de les previsions. En concret, la inversió en actius fixos va créixer un 1,6% interanual (vs. 2,7% esperat), mentre que la producció industrial es va incrementar un 5,7% (vs. 6,0%), retrocedint des del 6,8% del mes anterior. A més, la taxa de desocupació urbana va augmentar fins al 5,2%, des del 5,0% de juny, en una mostra de debilitament del mercat laboral. Aquestes dades apunten que la recuperació econòmica del gegant asiàtic comença a perdre tracció.
En aquest context, els inversors miren ara cap a una setmana carregada de cites rellevants. A la zona euro, l’atenció es focalitza en tres dades clau: la balança comercial de juny, que ahir va mostrar una forta caiguda del superàvit fins als 7.000 milions d’euros (-66,2% interanual), l’IPC de juliol que es coneixerà dimecres, i el PMI compost de dijous.