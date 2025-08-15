El creixement de la zona euro perd força
L’economia de la zona euro va desaccelerar de manera significativa durant el segon trimestre del 2025, amb un avenç del PIB del 0,1% intertrimestral, molt per sota del 0,6% registrat el primer trimestre. Aquesta desacceleració, en línia amb el consens d’analistes, s’emmarca en un context de tensions comercials creixents que han restat impuls a l’activitat. En termes interanuals, el creixement va ser de l’1,4%, mentre que al conjunt de la Unió Europea va arribar a l’1,5%. Per països, el comportament va ser desigual: Romania (+1,2%), Polònia (+0,8%) i Espanya, Eslovènia i Bulgària (+0,7%) van liderar el creixement trimestral, mentre que Alemanya i Itàlia (-0,1% cadascun) i Irlanda (-1,0%) van registrar retrocessos. En paral·lel, la producció industrial a l’eurozona va caure un 1,3% al juny, una dada pitjor del previst (-0,9%) i en contrast amb l’increment de l’1,1% del mes anterior. A França, la inflació del juliol es va moderar amb un increment mensual del 0,2%, en línia amb les previsions i per sota del 0,4% anterior, reforçant la tesi d’una desacceleració gradual de les pressions de preus. El Regne Unit va sorprendre positivament, amb un creixement del PIB del 0,3% intertrimestral, per damunt del 0,1% esperat, impulsat pel sector de la construcció (+1,2%) i dels serveis (+0,4%). En termes interanuals, l’economia britànica va avançar un 1,2%, lleugerament per sobre del previst. Als Estats Units, la publicació de l’índex de preus a la producció (IPP) va centrar l’atenció de la jornada. Al juliol, l’IPP va repuntar un 0,9% mensual, molt per sobre del 0,2% previst i del registre nul del juny, un senyal de noves pressions inflacionistes en origen que podrien traslladar-se als preus.