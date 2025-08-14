Inflació estable a Alemanya i màxims històrics als EUA
La jornada macroeconòmica va estar marcada per la publicació de noves dades d’inflació a la zona euro, en concret a Alemanya i Espanya. Al país germànic, l’índex de preus de consum (IPC) general del juliol es va mantenir estable en el 2,0% interanual, en línia amb el previst i amb la dada del mes anterior. L’indicador confirma una tendència de moderació en els preus i es manté en l’objectiu inflacionari del Banc Central Europeu. En termes mensuals, l’augment va ser del 0,3%, lleugerament per sobre del registre anterior. En contrast, l’IPC general a Espanya va pujar 0,4 punts percentuals al juliol, fins al 2,7% interanual, segons les dades confirmades per l’INE. L’augment va tenir lloc sobretot per un efecte base per la caiguda dels preus de l’electricitat i, en menor grau, per l’encariment dels carburants. La taxa subjacent va avançar una dècima, fins al 2,3%, mostrant que les pressions inflacionistes de fons encara persisteixen. Pel que fa al mercat energètic, el focus es va situar en la publicació de l’informe mensual de l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), en el qual va advertir que l’augment de producció de l’OPEP+ a partir de l’1 de setembre podria desestabilitzar el mercat del cru, ja que la demanda prevista per al 2025 s’ha revisat lleugerament a la baixa fins als 103,737 milions de barrils diaris, per un consum més feble a economies emergents. En el mercat de divises, l’euro va reprendre l’impuls davant la divisa nord-americana després de la publicació de l’IPC general dels Estats Units, una dada millor del que preveia el consens del mercat, que anticipava un increment d’una dècima. Això començava a descomptar una major debilitat del dòlar.