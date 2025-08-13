Inflació més continguda als Estats Units ¡
El més destacat del dia va començar a Austràlia, on el Banc de la Reserva va decidir rebaixar els tipus d’interès fins al 3,60%, en línia amb les previsions del mercat, des del 3,85% anterior. Més tard, al vell continent el Regne Unit va actualitzar dades del mercat laboral, el qual va mostrar senyals de fortalesa al juliol. El nombre de persones desocupades es va reduir en 6.200, quan s’esperava un augment de 19.700 i la taxa d’atur es va mantenir estable en el 4,7%, sense canvis respecte al mes precedent. A la zona euro, les dades de confiança econòmica van reflectir un to més cautelós. A Alemanya, l’índex ZEW de situació actual a l’agost va retrocedir fins als -68,6 punts, empitjorant tant les previsions (-65) com el registre de juliol (-59,5). L’índex ZEW d’expectatives va caure fins als 34,7 punts des dels 52,7 anteriors, el primer registre negatiu en tres mesos. Segons el Centre d’Investigacions Econòmiques Europees de Leibniz (ZEW), la pèrdua de confiança podria estar vinculada a l’acord recent entre la Unió Europea i els Estats Units per resoldre la seva guerra aranzelària, que ha generat incertesa sobre l’impacte econòmic immediat. Al conjunt de la zona euro, l’indicador ZEW va caure fins als 25,1 punts, per sota del consens (28,1) i del registre del mes passat (36,1). Per últim, la dada econòmica més rellevant va ser la inflació dels Estats Units del mes de juliol, la qual va resultar lleugerament inferior a l’esperada pels analistes. Les previsions apuntaven un increment del 2,8% interanual, però finalment la taxa es va mantenir en el 2,7%, el mateix registre que al juny.