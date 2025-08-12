Comença una setmana carregada de publicacions
Les últimes dades publicades per l’Institut Nacional d’Estadística italià van confirmar que la inflació del país es va mantenir estable al juliol, amb una taxa interanual de l’1,7%, en línia tant amb les previsions del mercat com amb el registre del mes anterior. En termes mensuals, els preus al consum van avançar un 0,4%, duplicant el ritme observat al juny (+0,2%), fet que va indicar una lleu acceleració de les pressions inflacionistes a curt termini. En l’àmbit exterior, les xifres del comerç internacional van mostrar un deteriorament del superàvit comercial al juny. El saldo positiu es va situar en 5.409 milions d’euros, clarament per sota tant de les expectatives dels analistes (7.120 milions) com de la dada registrada al maig (6.103 milions). La resta de la setmana es preveu intensa en l’àmbit macroeconòmic, amb la publicació d’indicadors rellevants tant a Europa com als Estats Units, capaços d’orientar el rumb dels mercats financers i de marcar expectatives sobre les polítiques monetàries. Avui, l’atenció es dirigirà primer cap a Alemanya i a la zona euro, amb la difusió dels índexs de confiança econòmica ZEW, termòmetres de la percepció que tenen els inversors institucionals sobre la situació actual i les perspectives a curt termini. A la tarda, el focus es traslladarà als EUA, amb les dades de l’IPC i de l’IPC subjacent corresponents al juliol, clau per mesurar la pressió inflacionista i avaluar les possibles decisions de la Reserva Federal. Demà, Alemanya publicarà les xifres d’inflació del juliol. Per últim, destaquem la bona ratxa del Bitcoin, que va marcar un nou màxim.