Optimisme a les negocions EUA-Rússia sobre Ucraïna
El dia no va tenir publicacions econòmiques de rellevància en general. Als mercats asiàtics només va destacar la balança per compte corrent desestacionalitzada del juny del Japó, que es va situar en 2,40 bilions de iens (per sota de les previsions del mercat de 2,76 bilions i del registre del mes anterior de 2,82 bilions). La dada no desestacionalitzada també va decebre, amb un superàvit de 1,348 bilions, lluny dels 3,436 bilions del maig i inferior a l’esperat de 1,480 bilions. Aquesta caiguda reflecteix un menor impuls de les exportacions en l’economia nipona. Tanmateix, la borsa va tancar la sessió amb guanys destacats, impulsats pel bon rendiment de les empreses tecnològiques, especialment del sector dels semiconductors. De fet, el Topix va assolir màxims històrics per sobre dels 3.000 punts, consolidant la tendència alcista del mercat japonès. A Europa, França va publicar una taxa d’atur del 7,5% durant el segon trimestre, sense variacions respecte al trimestre anterior ni a les previsions dels analistes. La dada suggereix una estabilitat en el mercat laboral, tot i un context econòmic europeu encara marcat per la moderació del creixement. D’altra banda, ahir va vèncer el termini que va donar Trump per elevar les sancions a Rússia en cas que no cessés en els atacs a Ucraïna. En aquest sentit, l’índex principal de Rússia, el Moex, va acumular un repunt proper al 5% durant la setmana. Els inversors van mostrar optimisme envers l’anunci conjunt de les autoritats russes i nord-americanes sobre la preparació d’una reunió destinada a formalitzar una treva al conflicte ucraïnès.