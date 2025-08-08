Entrada en vigor dels aranzels de Donald Trump
En la jornada d’ahir van entrar en vigor les noves mesures aranzelàries de Donald Trump contra diversos països. En concret, el 15% a les importacions procedents de la Unió Europea i el 50% a les de Brasil. Un dels països més penalitzats és Suïssa, amb un aranzel del 39%, tot i que en queden exempts els productes farmacèutics i l’or. Pel que fa al sector tecnològic, el govern nord-americà ha fixat un aranzel del 100% sobre els microxips importats. No obstant això, les empreses amb inversions als Estats Units –com Apple, que estudia retornar la producció al país– podrien quedar-ne exemptes. En el cas de la Xina, encara immersa en negociacions amb Washington, Trump va amenaçar amb nous aranzels si no deixa de comprar petroli rus. Una mesura similar ja es va aplicar amb l’Índia, que va rebre un augment d’aranzels del 25%, elevant el total al 50%. A més, també es van conèixer el nombre de sol·licituds setmanals de subsidi per desocupació als Estats Units. La dada va augmentar lleugerament la setmana passada fins a les 226.000, per sobre de les 219.000 anteriors i de les 221.000 que esperava el consens. Tot i això, la mitjana de quatre setmanes va baixar lleugerament fins als 220.750. Més preocupants van ser les sol·licituds contínues, que van pujar fins a 1,974 milions, la xifra més alta des de novembre del 2021 i per sobre dels 1,950 milions previstos. Aquest context ha tornat a obrir l’especulació sobre una possible retallada de tipus d’interès per part de la Reserva Federal al setembre, amb l’objectiu d’estimular la inversió i donar suport al mercat laboral. En política monetària, el Banc d’Anglaterra va baixar els tipus d’interès en 25 punts bàsics.