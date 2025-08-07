Dia de dades macroeconòmiques febles a Europa
Les dades macroeconòmiques de la sessió d’ahir van reflectir una nova mostra de debilitat en el teixit productiu europeu, especialment a Alemanya i al Regne Unit. A primera hora del matí es va conèixer la dada de comandes de fàbrica alemanyes corresponent al juny. Lluny de les expectatives d’un repunt de l’1,2%, la dada mensual va mostrar una caiguda de l’1%, la segona consecutiva. Aquest indicador és especialment rellevant per a l’economia germànica, ja que el sector industrial representa una part significativa del seu PIB. Al Regne Unit, per la seva banda, es va publicar el PMI del sector de la construcció del juliol, amb una lectura de 44,3 punts. Aquesta xifra suposa una caiguda respecte als 48,8 punts del mes anterior i queda molt per sota de la previsió del consens (48,9). El sector es manté així clarament en zona de contracció (per sota dels 50 punts) i evidencia una feblesa persistent que contrasta amb la relativa resistència mostrada pel sector serveis britànic els darrers mesos. Addicionalment, a les 11.00 hores es va publicar la dada de vendes minoristes de la zona euro del juny, que van avançar un 0,3% mensual. Tot i que el registre representa una recuperació respecte al descens del 0,3% del mes anterior, queda lleugerament per sota del +0,4% estimat pels analistes. Aquest lleuger augment no acaba de revertir la tendència de debilitat que arrosseguen els consumidors europeus, afectats per la inflació persistent. Tot plegat, augura un inici de tercer trimestre amb reptes importants per a l’activitat a Europa. D’altra banda, l’euro va recuperar el nivell d’1,16 dòlars.