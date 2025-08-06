Dia de bateria de publicacions de PMI
En l’àmbit macroeconòmic, la jornada va estar encapçalada per les dades d’activitat econòmica a diversos indrets del món. A l’Àsia, tant el Japó com la Xina van oferir sorpreses positives: el PMI del sector serveis japonès va pujar fins als 53,6 punts (des dels 51,7 anteriors), mentre que el de la Xina (Caixin) va avançar fins als 52,6 punts, superant clarament les previsions. A Europa, l’activitat va mostrar senyals mixtos. Espanya va liderar la recuperació amb un PMI de serveis que es va enfilar fins als 55,1 punts, clarament per sobre del que s’esperava i del registre dle juny (51,9). Alemanya també va millorar les dades, amb una lectura de 50,6 punts, que consolida el retorn a zona d’expansió (per sobre dels 50 punts). En canvi, França va mostrar una clara debilitat: el seu PMI es va situar en 48,5 punts, en zona contractiva i per sota de les estimacions. També es va observar una frenada a Itàlia, amb un PMI de serveis de 52,3 punts, lleugerament per sota del previst i amb una caiguda respecte al mes anterior. Al Regne Unit, les dades també van ser positives: el PMI de serveis va pujar fins als 51,8 punts i el compost fins als 51,5, en ambdós casos superant les previsions i mostrant resiliència de l’activitat econòmica. En conjunt, el PMI de serveis de la zona euro es va situar en 51 punts, lleugerament per sota de les expectatives, mentre que el PMI compost (que combina serveis i indústria) es va quedar en 50,9 punts, mostrant una pèrdua d’impuls respecte al juny. Les dades van reflectir una recuperació parcial del sector serveis a Europa, amb diferències significatives entre països.