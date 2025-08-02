La inflació de la zona euro es manté estable
El sector manufacturer a Espanya i Itàlia va mostrar senyals de resiliència al juliol, en contrast amb l’estancament persistent que travessa la indústria alemanya i francesa. Segons les dades publicades ahir, destaca en positiu l’índex PMI manufacturer espanyol, que es va situar en els 51,9 punts, superant lleugerament tant les previsions del mercat (51,7) com la dada anterior (51,4). Aquesta lectura supera el llindar dels 50 punts, que separa l’expansió de la contracció, i reforça el senyal d’una recuperació moderada però sostinguda de l’activitat industrial. Aquest comportament contrasta amb el registrat a Alemanya, la principal economia europea, on l’indicador es va situar en 49,1 punts, per sota de les previsions (49,2) i també per sota del valor del mes anterior (49,2). La divergència entre països s’emmarca en un context econòmic complex per a la zona euro, on la indústria continua sent un dels sectors més exposats a les tensions comercials derivades del recent acord entre la Unió Europea i els Estats Units. D’altra banda, també vam conèixer que la inflació interanual de la zona euro es va mantenir en el 2% al juliol, en línia amb el nivell assolit al juny i dins del rang objectiu establert pel Banc Central Europeu. Segons va informar dijous Eurostat, l’índex subjacent, que exclou components més volàtils com ara l’energia i els aliments frescos, es va situar en el 2,3%, exactament el mateix registre que el mes anterior. Pel que fa als països, es va constatar una notable heterogeneïtat entre els membres de la unió monetària. Espanya va registrar una inflació del 2,7%.