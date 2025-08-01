L’estabilitat dels preus atura les intervencions
La jornada econòmica va arrencar a l’Àsia amb el Banc del Japó mantenint els tipus d’interès sense canvis i amb la publicació de dades macroeconòmiques per part de la Xina. El gegant asiàtic va mostrar una desacceleració generalitzada de l’activitat: el PMI manufacturer va caure a 49,3 punts, el no-manufacturer va baixar a 50,1 i el compost es va situar en 50,2, tots per sota de les previsions del consens. A Europa, les dades laborals publicades per Eurostat van mostrar una taxa d’atur del 6,2% a la zona euro al juny, una dècima menys del previst. En termes absoluts, es van registrar 62.000 desocupats menys respecte al mes anterior. Espanya va continuar en primer lloc amb una taxa d’atur del 10,4%, tot i millorar dues dècimes. Per contra, Malta es va situar com l’economia amb menys atur (2,5%). Alemanya, França i Itàlia van registrar taxes del 3,7%, 7% i 6,3%, respectivament. En l’àmbit de preus, l’avanç de la inflació del juliol va indicar estabilitat a les tres principals economies de la zona euro. Alemanya va tancar el mes amb un increment interanual del 2%, França amb l’1% i Itàlia amb l’1,7%, repetint les dades del juny. Aquests registres, tots per sota o en línia amb l’objectiu del Banc Central Europeu, alleugen pressió sobre la institució i refermen la pausa que van fer en l’anterior reunió. Als Estats Units, les dades també van mostrar estabilitat. El PCE subjacent, indicador d’inflació preferit per la Reserva Federal, va créixer un 0,3% mensual al juny, mantenint el 2,8% en termes anuals, una dada lleugerament superior al previst, però sense variacions respecte al maig.