Es publica el PIB a Europa i als Estats Units
L’activitat econòmica de la zona euro va avançar un 0,1% durant el segon trimestre de l’any, segons les dades publicades per Eurostat. Tot i la pressió derivada de la guerra comercial amb els Estats Units –que ha mantingut aranzels superiors al 10% durant bona part del període–, les xifres han estat lleugerament millors del que preveia el consens d’analistes, que apuntava un estancament. En termes interanuals, el producte interior brut (PIB) va créixer un 1,4% a la zona euro. Aquest increment modera la tendència dels últims trimestres, però confirma que el bloc manté cert dinamisme econòmic. Entrant al detall per país, el PIB d’Alemanya va avançar un 0,4% en termes interanuals, superant les previsions del consens, que apuntaven un augment més moderat, del 0,2%. D’altra banda, França va tenir un creixement superior del 0,7%, una dècima per sobre de l’anterior lectura. Els Estats Units van registrar un creixement del PIB del 3% en el segon trimestre, superant tant les previsions del 2,5% com la contracció de mig punt del trimestre anterior. Aquest repunt va ser impulsat per la reducció de les importacions –que resten en el càlcul del PIB– i per un augment del consum. Tot i aquest avanç general, alguns components clau van mostrar signes d’alentiment. La inversió privada va caure més d’un 3% i les vendes finals reals a compradors interns privats van créixer un 1,2%, per sota de l’1,9% del primer trimestre. La inflació es va moderar: l’índex de preus de les compres internes va augmentar un 1,9%, en comparació amb el 3,4% anterior.