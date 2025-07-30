L’euro perd força després de l’acord comercial
La jornada va estar marcada per una bateria de dades macroeconòmiques rellevants tant a Espanya com als Estats Units. A les 09.00 hores es van publicar els resultats preliminars del PIB espanyol del segon trimestre i les dades de vendes minoristes del juny, amb xifres que van superar lleugerament les expectatives. En concret, el PIB trimestral d’Espanya va créixer un 0,7% el segon trimestre, una dècima per sobre de la previsió i del registre del trimestre anterior. En termes anuals, el creixement es va mantenir en el 2,8%, amb un ritme sòlid malgrat la desacceleració global. També van destacar les vendes minoristes, que van augmentar un 6,2% interanual al juny en comparació amb el 5,0% del mes anterior i per sobre de les previsions. A la tarda, l’atenció es va desplaçar als Estats Units, on es van publicar dues referències clau. D’una banda, l’índex de confiança del consumidor del Conference Board corresponent al juliol va registrar un repunt notable, fins als 97,2 punts, superant tant la previsió com la dada del mes anterior. Aquest avanç va reflectir una millor percepció de l’economia per part de les llars nord-americanes. En l’entorn empresarial, destaca la firma Novo Nordisk. La farmacèutica va corregir més d’un 20% en borsa després de revisar a la baixa les previsions per a Wegovy als EUA (medicament per al tractament de l’obesitat). Per últim, pel que fa a la renda variable, les borses europees cotitzaven majoritàriament en positiu, en paral·lel a una accentuada depreciació de l’euro respecte al dòlar des de l’anunci de l’acord comercial entre la UE i els EUA.