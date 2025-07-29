Nou acord comercial amb aranzels del 15%
La Unió Europea i els Estats Units van oficialitzar el cap de setmana un acord comercial amb implicacions econòmiques significatives, especialment per a les relacions transatlàntiques. El pacte, firmat a Escòcia, estableix un aranzel general del 15% per a totes les exportacions europees als EUA, amb l’excepció destacada de l’acer i l’alumini, que mantindran unes tarifes del 50%. Aquestes condicions permeten evitar una guerra comercial, però impliquen un augment substancial dels gravàmens respecte als nivells anteriors. L’acord inclou compromisos per part de Brussel·les en matèria d’importacions i inversions. Concretament, la UE es va comprometre a comprar energia nord-americana –incloent-hi gas natural liquat, petroli i material nuclear– per valor de 750.000 milions de dòlars en tres anys (250.000 milions anuals). A més, es preveu una inversió addicional de 600.000 milions en el mercat dels EUA, sumada a adquisicions en equipament militar nord-americà, tot plegat elevant el volum total per sobre dels 1,35 bilions de dòlars. Amb aquest moviment, Washington busca reequilibrar la balança comercial amb Europa. A canvi, les exportacions nord-americanes cap al continent no estaran subjectes a nous aranzels. El pacte consolida així la voluntat dels EUA d’obrir nous canals de venda en sectors estratègics, com ara l’energia i la defensa, mentre Europa pretén evitar la imposició de tarifes del 30% anunciades prèviament per la Casa Blanca. Tot i el to cooperatiu de l’acord, alguns aspectes van quedar oberts, especialment pel que fa a les importacions farmacèutiques.