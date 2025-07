L’activitat empresarial a la zona euro, en expansió

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

En la sessió d’ahir vam conèixer que l’índex PMI compost de la zona euro va avançar fins als 51,0 punts al juliol, des dels 50,6 del mes anterior, de manera que va superar lleugerament les expectatives del consens (50,7) i va mantenir-se per setè mes consecutiu per sobre del llindar de neutralitat dels 50 punts, fet compatible amb un escenari d’estancament suau. Per sectors, la millora va venir liderada pels serveis, que van escalar fins als 51,2 punts, el millor ritme d’expansió des del gener. La indústria també va mostrar signes de recuperació, tot i continuar en zona de contracció, amb una lectura de 49,8 punts. Per països, Alemanya va registrar una lleugera expansió per segon mes consecutiu, mentre que França va tornar a caure, si bé al ritme més suau dels darrers onze mesos. En canvi, la resta de la zona euro va mostrar una sòlida expansió, la més forta des del febrer. El focus de la tarda es va centrar en la decisió de tipus del Banc Central Europeu, clau per a les perspectives monetàries de la regió. La institució va decidir mantenir els tipus d’interès sense canvis, després d’haver dut a terme set retallades consecutives que sumaven 200 punts bàsics en un any. El tipus de dipòsit es va quedar al 2%, la facilitat marginal de crèdit al 2,4% i el tipus principal de finançament, al 2,15%. La decisió ja estava plenament descomptada pels mercats, que preveien una pausa per part de l’autoritat monetària a l’espera de més dades sobre la inflació i l’impacte dels nous aranzels comercials. La compareixença posterior de Christine Lagarde es va interpretar amb to hawkish, especialment per la insistència a controlar la inflació, cosa que va fer caure les expectatives d’una nova retallada al setembre.