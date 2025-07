L’acord comercial EUA-Japó anima les borses

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

Les accions dels principals fabricants d’automòbils europeus van repuntar dimecres, impulsades per l’optimisme que va generar a nivell global l’acord comercial anunciat entre els Estats Units i el Japó. A Milà, Stellantis va liderar els guanys del sector, i a Frankfurt van registrar pujades destacades Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW i Porsche. A París, Renault també va avançar, malgrat l’estancament en les vendes del segon trimestre. El moviment es va produir contagiat per les fortes revaloritzacions dels principals grups japonesos: Toyota (+14%), Honda (+11%) i Mazda (+17%). Els inversors van interpretar que l’acord comercial amb el Japó podria obrir la porta a pactes similars amb la Unió Europea, especialment davant la proximitat de l’1 d’agost, data marcada per l’entrada en vigor dels nous aranzels “recíprocs” anunciats per Washington. Mentre que la borsa japonesa va reaccionar amb pujades a l’anunci de l’acord comercial amb els Estats Units, el mercat de renda fixa va mostrar la direcció contrària. Els bons sobirans del Japó van registrar una pujada generalitzada dels rendiments i el títol a 10 anys va assolir l’1,59%, el nivell més alt en dècades. Els inversors van desfer posicions en deute nipó en anticipació d’un enduriment de la política monetària, amb la previsió que condicions comercials més favorables que estimulin el creixement i la inflació podrien forçar el Banc del Japó a incrementar tipus per evitar un escalfament de l’economia. Pel que fa als detalls de l’acord comercial, estableix un aranzel del 15% sobre les exportacions japoneses i preveu una inversió japonesa de 550.000 milions de dòlars al territori nord-americà.