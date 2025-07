Repunt dels costos de finançament al Regne Unit

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

Els bancs centrals van posar l’atenció dels mercats en una jornada carregada d’intervencions públiques i publicació de documents de referència. A Austràlia, es van publicar les actes de l’última reunió del Banc de la Reserva, mentre que a Europa, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, va intervenir al final de la jornada. Al Regne Unit, el governador del Banc d’Anglaterra, Andrew Bailey, també va oferir declaracions a mig matí, centrades en l’evolució dels costos de l’endeutament, ja que el dèficit pressupostari britànic va ascendir als 20.700 milions de lliures al juny, molt per sobre dels 17.400 milions previstos, segons dades de l’Oficina Nacional d’Estadística. L’endeutament acumulat complica el marge de maniobra del govern laborista liderat per Rachel Reeves. El repunt va venir impulsat per un pagament d’interessos de deute de 16.400 milions de lliures, el tercer més alt registrat en un mes. Als EUA, la temporada de resultats va continuar amb la publicació de les xifres trimestrals de grans firmes com Coca-Cola, Phillip Morris, Lockheed Martin, Sherwin-Williams, General Motors, Baker Hughes i Halliburton. Les dades van servir per prendre el pols a sectors clau com el consum, la defensa, l’automoció i l’energia, i van aportar referències importants per a l’evolució dels principals índexs de Wall Street en les properes sessions. En aquest sentit, destaquem els resultats de l’emblemàtica empresa armamentística dels EUA: Lockheed Martin. Les seves accions de es van desplomar més d’un 6% després de presentar uns beneficis molt inferiors al previst. En un context d’auge mundial del sector de la defensa el benefici net de la firma va caure un 65%, fins als 748 milions de dòlars, enfront dels 2.150 milions esperats.