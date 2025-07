El PBOC manté els estímuls econòmics

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Els principals índexs de la Xina van tancar amb avenços després que el Banc Popular de la Xina decidís mantenir sense canvis la taxa preferencial de préstecs, situada en mínims històrics. L’índex de Shanghai va pujar un 0,71% i a Hong Kong, el Hang Seng va sumar un 0,68%. La decisió es va produir en un context en què s’especula amb una possible moderació en el ritme d’estímuls per part de Pequín. L’IPC trimestral de Nova Zelanda va desaccelerar fins al 0,5%, mentre que en termes interanuals va reflectir un repunt de dues dècimes, situant-se en 2,7%. Addicionalment, els operadors de borsa seguien de prop la temporada de resultats trimestrals empresarials, en la qual ahir rendien comptes grans companyies. En aquest sentit, donem detalls sobre el grup automobilístic Stellantis, propietari de Jeep, Peugeot i Chrysler. Va presentar uns resultats preliminars del primer trimestre que van decebre clarament el mercat. La companyia va estimar uns ingressos de 74.300 milions d’euros, molt per sota dels 85.000 milions assolits en el mateix període de l’any anterior. Aquesta caiguda va venir acompanyada d’una pèrdua neta de 2.300 milions d’euros, atribuïda principalment a càrrecs extraordinaris derivats dels nous aranzels i del cost de les mesures de compensació adoptades. Segons la Direcció, l’impacte inicial dels aranzels suposarà un cost de 300 milions d’euros. Per últim, els principals índexs del continent europeu van tancar dominats per la cautela. L’EuroStoxx 50 va descendir moderadament un 0,33%, fins als 5.341 punts, mentre l’FTSE MIB Italià va destacar en negatiu amb un decrement del 0,42%, al contrari que el DAX, que va avançar un 0,50%.