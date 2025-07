Complaença en plena temporada de resultats

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

En la sessió d’ahir no hi va haver publicacions de rellevància en l’agenda macroeconòmica. A inici de sessió vam conèixer que la inflació del Japó es va moderar al juny, però va seguir molt per sobre de l’objectiu del Banc Central. En termes interanuals, l’IPC nacional es va situar en un 3,3%, per sobre de l’objectiu del 2% marcat pel BoJ, i tot i baixar des del 3,5% de maig, va continuar mostrant pressions persistents. L’IPC subjacent, que exclou els aliments frescos i components d’energia, també va marcar un 3,3% interanual, lleugerament per sota del 3,4% esperat, però moderant-se respecte a l’última lectura mensual del 3,7%. Aquestes lectures van consolidar la percepció que els nivells d’inflació continuaven sent elevats i podrien justificar noves actuacions sobre els tipus d’interès per part del BoJ.

A nivell de notícies empresarials, la temporada de resultats va continuar en plena efervescència, i en aquest sentit, es destaca que la companyia sueca Saab, principal firma armamentística del país i fabricant dels caces Gripen, va disparar-se més d’un 16% a la Borsa d’Estocolm després de publicar uns resultats molt per sobre de les expectatives. El benefici net del segon trimestre va assolir els 1.529 milions de corones sueques, un increment interanual del 52%. Els resultats de Saab s’interpreten com un reflex directe del rearmament europeu i de l’increment sostingut de la despesa militar al continent. L’impacte de les xifres de Saab va animar la resta del sector, renovant l’optimisme dels inversors envers aquest sector en auge.

D’altra banda, els preus del petroli van tornar a pujar divendres, afegint-se a les revaloritzacions del dia anterior.