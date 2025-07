La inflació a Europa es manté estable

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

Ahir vam conèixer que a la zona euro l’IPC va pujar un 0,3% al juny en comparació amb el mes anterior, confirmant les previsions dels analistes. En termes anuals, la inflació es va situar en el 2%, una dècima més que al maig, assolint així el punt mitjà de l’objectiu del Banc Central Europeu. La inflació subjacent, que exclou els components més volàtils com energia i aliments frescos, es va situar en el 2,3% interanual, igual que el mes anterior. Aquestes xifres reflecteixen una estabilitat relativa en els preus, tot i el context de tensions geopolítiques i comercials.

Al Regne Unit es van publicar dades del mercat laboral, destacant que va perdre 41.000 llocs de treball al juny, superant la caiguda prevista de 35.000 i confirmant la tendència a la baixa en l’ocupació. Aquest deteriorament coincideix amb l’augment del salari mínim —gairebé un 7%— i amb una pujada de les cotitzacions socials a càrrec de les empreses implementada a l’abril. Paral·lelament, la taxa d’atur va marcar una dècima més del previst, un 4,7%. Aquest context complica l’estratègia del Banc d’Anglaterra, que volia reduir gradualment els tipus d’interès, però que ara es veu pressionat entre un mercat laboral feble i una inflació persistent.

També cal esmentar que el govern alemany va rebutjar la proposta de la Comissió Europea per al nou marc financer plurianual (2028-2034), que preveu augmentar el pressupost de la UE dels 1,2 bilions actuals fins als 2 bilions d’euros. Entre altres mesures, el pla preveu destinar 131.000 milions a defensa, seguretat i espai, una xifra cinc vegades superior a la del període anterior. Berlín considera que aquesta expansió pressupostària no és justificable en un context on els estats membres intenten consolidar les seves finances públiques.