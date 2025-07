L’IPP d’Estats Units apunta a la baixa

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

El Regne Unit va publicar ahir les dades d’inflació corresponents al mes de juny, i es confirma una dinàmica de preus més alcista del que s’esperava. L’IPC mensual va incrementar un 0,3%, una dècima més que el registre anterior i que les expectatives dels analistes. En termes anuals, la taxa es va situar en el 3,6%, també per sobre del 3,4% del mes anterior.

A l’altre costat de l’Atlàntic, els inversors esperaven pistes de política monetària amb la dada de l’Índex de Preus a la Producció (IPP). Recordem que és un indicador macroeconòmic que mesura la variació mitjana dels preus percebuts pels productors nacionals de béns i serveis en les seves primeres fases de comercialització, reflectint l’evolució dels preus abans que arribin al consumidor final i, per tant, constitueix un dels principals indicadors avançats de la inflació. És per aquest motiu que és àmpliament seguit pels inversors i la Reserva Federal.

Concretant, l’IPP general de juny va avançar un 2,3% interanual, dues dècimes menys del previst, i es va mantenir pla en termes mensuals, enfront del +0,2% esperat. L’IPP subjacent també es va situar en el 0% mensual (vs. +0,2% estimat) i va moderar el seu avanç anual fins al 2,6%, sis dècimes menys que al maig.

Després d’una lectura de l’IPC menys intensa del previst dimarts, l’IPP va tornar a sorprendre amb unes dades per sota de les expectatives. Aquestes dades podrien augmentar la pressió sobre la Fed per iniciar una retallada de tipus al setembre, una demanda compartida per diversos sectors polítics, inclòs Donald Trump.