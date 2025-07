S’intensifica la guerra aranzelària esperant l’1 d’agost

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

Les principals borses europees van iniciar la setmana amb correccions moderades, afectades per un nou repunt de les tensions comercials globals. Només el sector de la defensa francesa contrastava positivament, després que Emmanuel Macron anunciés un ambiciós pla d’inversió militar (increment de 6.500 milions d’euros en la despesa per al període 2025-2026).

El catalitzador d’aquesta correcció va ser l’anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, que durant el cap de setmana va confirmar la imposició d’aranzels del 30% a les importacions provinents de Mèxic i la Unió Europea, amb efecte a partir de l’1 d’agost. La mesura s’afegia a la imposició d’aranzels similars sobre productes procedents del Japó, Corea del Sud, Canadà i Brasil, així com un aranzel del 50% sobre totes les importacions de coure. Davant l’amenaça, la Unió Europea va alertar que podria respondre amb represàlies per valor de fins a 72.000 milions d’euros si no es desbloquegen les negociacions amb Washington abans del termini fixat. Els contactes amb socis com el Canadà i el Japó es van intensificar, i Brussel·les va reiterar la seva aposta per una sortida pactada. Els líders europeus com Von der Leyen o Macron van apel·lar a la unitat del bloc, mentre Alemanya va advertir d’un fort impacte sobre la seva indústria exportadora.

En el terreny macroeconòmic viatgem a la Xina, on les exportacions van créixer un 5,8% interanual al juny, per sobre del 5% previst i del 4,8% registrat al maig, en el primer mes complet després de la desescalada aranzelària pactada amb Washington. Les importacions, per la seva banda, van avançar només un 1,1% interanual.