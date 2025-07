Trump insinua un augment dels aranzels a Europa

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

Tanquem la setmana amb noves referències macroeconòmiques a Europa. La inflació harmonitzada a França es va situar al juny en el 0,9% interanual, segons la dada definitiva publicada ahir per l’institut oficial d’estadística gal. Aquest registre va suposar una lleugera acceleració respecte a l’estimació provisional del maig, que havia apuntat un augment del 0,8%. En termes mensuals, l’indicador va pujar un 0,4% respecte al maig, xifra que va coincidir amb l’avanç publicat prèviament. L’economia britànica va publicar el PIB del maig. El creixement va retrocedir un 0,1% intermensual defraudant les previsions del mercat, que esperaven un lleuger repunt del 0,1%. Aquest descens confirma la continuació de la ressaca després del fort creixement del 0,7% en el primer trimestre, impulsat per un avanç de la demanda abans de l’entrada en vigor dels nous aranzels d’importació dels EUA i dels impostos sobre transmissions immobiliàries al Regne Unit. Els analistes apunten que, si la tendència es manté al juny, el creixement del segon trimestre quedaria limitat al 0,1%, per sota del 0,25% estimat pel Banc d’Anglaterra. Travessant l’Atlàntic cap als Estats Units, el president Donald Trump va amenaçar el Canadà amb aranzels del 35% a partir de l’1 d’agost, tot advertint que la mesura podria variar si Ottawa col·laborava aturant el flux de fentanil o eliminava barreres comercials. També va avisar que qualsevol resposta canadenca seria sumada al 35% anunciat. Paral·lelament, Trump va anunciar que Europa rebria aviat una carta amb noves condicions comercials i va insinuar un augment generalitzat dels aranzels del 10% fins al 15-20%. Per últim, les borses cotitzaven amb descensos.