El mercat laboral manté la fortalesa als EUA

El dia va començar amb la publicació de l’índex de preus de consum (IPC) d’Alemanya, en què l’indicador va augmentar un 2,0% interanual al juny. Aquesta xifra coincideix amb la lectura provisional i amb les estimacions dels analistes, així com l’objectiu del Banc Central Europeu. En termes mensuals, l’indicador es va mantenir pràcticament invariable. En horari d’obertura de Wall Street vam observar que les peticions setmanals de subsidi d’atur als Estats Units continuen reflectint indicis de fortalesa al mercat laboral. En concret, el nombre de sol·licituds va ascendir a 227.000, una disminució significativa respecte a les 232.000 registrades la setmana anterior i clarament per sota de les estimacions del consens, que anticipaven un increment fins a 236.000. En conjunt, ambdues estadístiques van relaxar la pressió existent sobre el president Powell i la Reserva Federal quant a mantenir la política monetària sense canvis. En matèria aranzelària, el president Donald Trump va confirmar la imposició d’un aranzel del 50% sobre la importació de coure, amb efectes a partir de l’1 d’agost. En fer oficial aquesta mesura, es va produir un fort repunt en el preu de la matèria primera, així com de les companyies mineres, com ara AngloAmerican, Rio Tinto o Glencore. Com a notícia empresarial, destaca l’anunci de compra per part del Grup Ferrero de la divisió de cereals de l’empresa Kellog. Els darrers anys, el grup ja havia expandit la presència a Amèrica del nord, combinant marques reconegudes a escala global amb referents locals profundament arrelats als Estats Units. Aquesta fita es va celebrar amb eufòria a les accions de la cotitzada, que es van disparar més d’un 30%.