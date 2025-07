L’inversor espera pistes sobre la política monetària

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Viatjant d’est a oest, el dia va començar amb l’anunci de tipus del Banc Central de Nova Zelanda. La institució els va mantenir en el 3,25%, tal com esperava el consens de mercat. Posteriorment, vam conèixer l’índex de preus al consumidor (IPC) de la Xina, el qual registrant al juny un augment interanual del 0,1% trencava una tendència de quatre mesos consecutius de descensos. La dada va sorprendre els analistes, que esperaven una nova caiguda similar a la registrada al maig. Tot i aquest petit repunt, la segona economia del món continua afrontant una pressió deflacionista persistent, causada principalment per la feble demanda interna i l’excés de capacitat industrial. A Europa hi van haver poques novetats en matèria econòmica, però en l’àmbit empresarial cal destacar que UniCredit va formalitzar el posicionament com a principal accionista de Commerzbank. Amb aquesta operació, l’entitat italiana supera el llindar del 20% del capital social de Commerzbank i segons ha comunicat, el seu objectiu és assolir fins al 29% de participació. Paral·lelament, cal remarcar que UniCredit ha rebut el suport explícit de la Comissió Europea, reforçant la maniobrabilitat del banc italià en les ambicions expansives i afavorint la concentració del sector. Pel que fa les borses, el to general a Europa era positiu, amb l’Euro Stoxx 50 superant àmpliament els 5.400 punts, i, saltant de continent, Wall Street cotitzava a l’alça a l’espera de conèixer noves declaracions sobre els aranzels de Donald Trump i la publicació les actes de la darrera reunió de política monetària de la Reserva Federal.