Pendents de la pròrroga aranzelària de Trump

La jornada s’iniciava amb un to cautelós a les borses europees, amb l’EuroStoxx-50 movent-se prop dels 5.300 punts i l’IBEX-35 intentant assaltar els 14.100, tot i que amb guanys mínims. La manca de dades macroeconòmiques rellevants mantenia els inversors a l’expectativa dels esdeveniments comercials internacionals, especialment de la pròrroga aranzelària anunciada pels Estats Units. La decisió de l’administració Trump d’endarrerir fins a l’1 d’agost l’aplicació de nous aranzels ha estat interpretada pels mercats com una finestra per a la negociació, tot i que persisteix la incertesa sobre les intencions reals de Washington. Aquest ajornament ha estat rebut amb lleugers repunts als parquets asiàtics, destacant l’ascens de l’índex Kospi sud-coreà (+1,8%), que ha tancat als 3.100 punts, màxims des del 2021. Als Estats Units, els principals iniciaven la jornada mixtos. L’S&P-500 iniciava relativament pla, mentre que el Nasdaq-100 avançava un 0,24%. En aquest context, les exportacions alemanyes van caure un 1,4% al maig i les importacions es van desplomar un 3,9%, ampliant el superàvit comercial fins als 18.400 milions d’euros. A més, l’apreciació recent de l’euro continua pressionant negativament les vendes a l’exterior. Pel que fa als commodities, el preu del Brent es va mantenir estable, després de l’ascens de la sessió anterior, en què es va aproximar als 70 dòlars per barril. Tot i que l’OPEP+ va anunciar un augment de la producció a l’agost, la materialització de l’increment és incerta. Aràbia Saudita lidera el repunt i Rússia té dificultats per incrementar l’oferta.