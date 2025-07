Temps de descompte per als acords comercials

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Donald Trump va anunciar que la Casa Blanca començaria a enviar cartes als principals socis comercials dels Estats Units amb els detalls de les noves tarifes aranzelàries. El final de la pausa de 90 dies en l’aplicació dels aranzels recíprocs elevats estava fixat per al 9 de juliol, però diversos mitjans van assenyalar que les noves mesures podrien entrar en vigor a partir de l’1 d’agost. Trump va expressar que confia que la majoria de països estarien preparats per al 9 de juliol, bé amb una carta o amb un acord formalitzat. Durant el període de pausa iniciat a l’abril, l’administració Trump va mantenir converses comercials bilaterals amb diverses nacions. Fins al moment, ha assolit preacords amb el Regne Unit i el Vietnam, així com una treva comercial amb la Xina. La nova ronda d’aranzels podria elevar les tarifes des del nivell de base del 10% fins al 50%, tot i que Trump va suggerir que podrien arribar fins al 60% o 70%. Aquest escenari va tornar a generar incertesa entre les empreses afectades, en un context de pressió creixent sobre les cadenes comercials internacionals. És per aquest motiu que moltes empreses s’estan preparant per a un entorn comercial més complex. Algunes van considerar traslladar part de la producció als Estats Units, mentre que altres, com Mercedes-Benz, van mantenir reunions a porta tancada amb autoritats nord-americanes, al marge de les negociacions oficials liderades per Brussel·les. Aquestes accions unilaterals per defensar els seus interessos de forma individual han debilitat la posició unificada de la Unió Europea.