Pessimisme a les borses europees

La renda variable europea cotitzava a la baixa ahir, mentre borses nord-americanes van romandre tancades per la celebració del Dia de la independència. Una de les notícies empresarials més rellevants la va protagonitzar Rheinmetall, principal firma militar alemanya, ja que va destacar a l’alça en un sessió majoritàriament baixista després que Bloomberg informés que Alemanya estudiava gastar 25.000 milions d’euros en 1.000 tancs Leopard i 2.500 vehicles blindats. Les seves accions ja acumulen un repunt del 187% enguany, fins als 1.700 euros. Girant la mirada cap a l’Àsia, el ministeri de Comerç de la Xina va emetre la decisió final sobre el brandi originari de la Unió Europea, imposant aranzels de fins al 34,9% durant cinc anys a partir del 5 de juliol. La mesura va ser el resultat d’una investigació sobre pràctiques de dúmping, especialment vinculades al conyac francès, amb l’objectiu de guanyar quota de mercat a la Xina. Aquesta decisió va suposar una escalada en les tensions comercials amb la UE, just quan semblava que s’encaminaven cap a una desescalada. Davant d’aquesta notícia, els gegants europeus de les begudes alcohòliques van caure a la borsa: Pernod Ricard va retrocedir, així com Remy Cointreau o també LVMH (afectada per productes com el conyac Hennessy, els xampanys Moët i Dom Pérignon o els licors Belvedere i Ardbeg). En l’àmbit polític, cal destacar que la Cambra de Representants dels EUA va aprovar per la mínima (218 vots a favor i 214 en contra) la reforma fiscal impulsada pels republicans, llei de la qual Donald Trump ha estat principal impulsor.