L’informe laboral dels EUA posa en dubte les retallades

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

La sessió va començar amb la publicació de dades d’activitat econòmica rellevants per a Europa. El sector serveis de la zona euro va mostrar una lleugera millora al juny, amb un PMI que va pujar fins als 50,5 punts des dels 49,7 del maig, mentre que el sector manufacturer va avançar lleugerament, fins als 49,5 punts. Entre les principals economies, Irlanda va liderar el creixement per quart mes seguit, seguida d’Espanya i Itàlia, mentre que Alemanya va tornar a créixer. En canvi, França va continuar mostrant una contracció de l’activitat privada. Als Estats Units es va publicar l’informe laboral, el qual va apuntar la creació de 147.000 llocs de treball al juny, superant amb escreix els 106.000 que esperava el consens. També es van revisar a l’alça les dades dels dos mesos anteriors, amb 16.000 ocupacions més. Tot i aquest to positiu, gairebé la meitat dels nous llocs provenen del sector públic, que en va aportar 73.000, mentre que el sector privat en va generar només 74.000, principalment en sanitat. La taxa d’atur es va reduir fins al 4,1%, millor del previst, però en un context de menor participació laboral (62,3%), fet que pot esbiaixar la dada. Els salaris van pujar un 3,7% interanual i un 0,2% mensual, ambdues xifres una dècima per sota del previst, fet que apunta pressions salarials moderades. Malgrat els matisos, els inversors van valorar positivament el conjunt de les dades, rebaixant les expectatives d’un imminent descens dels tipus d’interès per part de la Reserva Federal. Pel que fa als avenços comercials, Indonèsia va anunciar un acord amb els EUA per valor de 34.000 milions.