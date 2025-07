L’ocupació privada als Estats Units retrocedeix

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

La taxa de desocupació de la zona euro va augmentar lleugerament al maig, fins al 6,3%, des del 6,2% de l’abril, segons l’Eurostat. El repunt va sorprendre els analistes, que preveien estabilitat. Tot i l’alça, l’atur es va mantenir prop de mínims històrics. La pujada s’emmarca en un context d’incertesa econòmica per tensions comercials i geopolítiques, però amb certa estabilitat en la política monetària, ja que la inflació del 2% registrada al juny a la zona euro representa l’objectiu marcat a mitjà termini. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, va advertir que cal romandre “extremament vigilants” per consolidar-lo, destacant que “no és una missió acomplerta, però sí un objectiu assolit”. Pel que fa l’economia nord-americana, va sorprendre negativament la publicació de les dades d’ocupació de l’informe ADP corresponents al juny. El sector privat va destruir 33.000 llocs de treball, fet que suposà el primer descens des del març del 2023. Els analistes, per contra, anticipaven un increment de 100.000 llocs. A més, la dada del maig va ser revisada a la baixa, fins a 29.000 llocs, des dels 37.000 estimats. Inicialment, els principals índexs borsaris nord-americans van reaccionar amb recel, però a mesura que avançava la sessió el mercat va canviar al verd coquetejant amb els màxims històrics, ja que els inversors van començar a descomptar un possible debilitament del cicle econòmic, fet que podria reforçar l’escenari de retallades de tipus per part de la Reserva Federal. En la mateixa línia els índexs de referència europeus presentaven moderades alces, concretament l’Euro Stoxx 50.