Inflació clavada en l’objectiu del BCE

A Europa hi va haver publicacions econòmiques importants. En primer lloc, la inflació avançada de la zona euro al juny va pujar lleugerament fins al 2% interanual, una dècima més que al maig, en línia amb les previsions del mercat. La inflació subjacent –que exclou energia, aliments, alcohol i tabac– es va mantenir estable al 2,3%, també com s’esperava. Ambdós indicadors s’ajusten pràcticament al target del 2% fixat pel Banc Central Europeu, fet que permet a l’entitat disposar de marge per ajornar decisions sobre noves retallades dels tipus d’interès. Els mercats van reaccionar moderadament a aquestes dades. El tipus de canvi de l’euro va repuntar un 0,3% després d’un inici de sessió incert, mentre que els rendiments dels bons sobirans europeus van retrocedir lleugerament. Aquestes xifres reforcen l’estratègia del BCE de mantenir l’expectativa abans de moure fitxa en política monetària. D’altra banda, vam conèixer les publicacions de PMI manufacturer d’Espanya i Alemanya. En la primera economia es va donar una millora d’un punt que va mantenir les expectatives en zona d’expansió, mentre que a l’economia alemanya la millora va ser molt tímida i l’indicador no va superar la zona de contracció. Als Estats Units es va publicar la mateixa referència i la millora va superar l’expectativa del consens d’analistes i la lectura anterior. Seguint amb l’economia americana, van destacar les declaracions de Powell en la conferència de bancs centrals a Sintra, ja que van incrementar les apostes del mercat sobre una possible reducció dels tipus d’interès per part de la Fed aquest mes. La probabilitat estimada pels futurs de tipus d’interès per a una retallada al juliol va pujar al 25%.