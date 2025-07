Objectius d’inflació refermats a Europa

Publicat per Elena Ramos Creat: Actualitzat:

L’economia global va viure una jornada d’indicadors mixtos però majoritàriament positius, amb protagonisme per a la inflació alemanya, el creixement britànic, l’activitat industrial a la Xina i els nous màxims als mercats nord-americans. A Europa hi va haver publicacions econòmiques. L’IPC d’Alemanya va créixer un 2% interanual al juny, clavant l’objectiu del Banc Central Europeu. El registre va suposar una lleugera desacceleració respecte al 2,1% del maig i es va situar per sota del 2,2% que pronosticava el consens. Aquesta moderació va contrastar amb les pujades registrades recentment a Espanya i França, reflectint una dinàmica inflacionària asimètrica a la zona euro. Coincidint amb aquesta dada, el BCE va refermar el compromís amb l’objectiu d’una inflació del 2% a mitjà termini, reiterant la necessitat d’una política monetària “enèrgica o persistent” en cas de desviacions importants, tant a l’alça com a la baixa. L’entitat també va anunciar que la pròxima revisió estratègica del marc d’actuació es durà a terme l’any 2030. D’altra banda, el Regne Unit va confirmar una expansió del 0,7% del PIB el primer trimestre de l’any, el millor registre trimestral des de principi del 2024. El creixement es va veure impulsat principalment pel sector serveis i la producció industrial. En termes anuals, l’economia britànica va avançar l’1,3%, en línia amb les previsions del mercat. A l’Àsia, l’activitat manufacturera de la Xina va mostrar signes de reactivació després de tres mesos consecutius de caigudes. En l’àmbit de les borses, Europa va tancar en vermell, amb l’Euro Stoxx 50 cedint un 0,38% i situant-se en 5.305 punts. En canvi, els principals índexs dels EUA coquetejaven amb nous màxims.