Esperances de menys tensió geopolítica i comercial

Les relacions comercials entre els Estats Units i la Xina van experimentar un gir significatiu després que ambdues potències anunciessin una “entesa” que podria marcar l’inici d’una nova etapa de cooperació. L’acord va incloure mesures concretes per agilitzar l’enviament de terres rares, materials essencials per a diverses indústries estratègiques. Segons va confirmar el secretari de Comerç dels EUA, Howard Lutnick, el pacte establia el compromís de la Xina d’exportar terres rares fonamentals per a sectors com l’aviació i les energies renovables. Lutnick va declarar que, un cop Pequín complís amb aquest compromís, Washington retiraria les seves contramesures comercials.

Tot i que l’acord no abordava qüestions clau com l’accés de les empreses nord-americanes al mercat xinès o el tràfic de fentanil, representava un avenç rellevant després d’anys de tensions.

La reacció de certs sectors no es va fer esperar, ja que les empreses europees amb alta exposició al mercat xinès van viure una jornada alcista. A l’agenda macroeconòmica del dia vam tenir diverses publicacions relacionades amb la inflació.

Els preus al consumidor a França van créixer un 0,8% interanual, i van superar lleugerament les previsions i el mínim de quatre anys registrat al maig. A Espanya, la inflació es va situar en el 2,2%, de manera que va ultrapassar en dues dècimes les estimacions dels analistes. Ambdues lectures van mostrar un lleuger repunt al juny, però sense generar preocupació entre els responsables del Banc Central Europeu (BCE), que mantenen la confiança a assolir de manera sostinguda l’objectiu d’inflació del 2% abans que acabi l’any.