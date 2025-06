L’Otan acorda l’augment de la despesa en defensa

Publicat per Veronica Orihuela Creat: Actualitzat:

Els inversors van afrontar la jornada pendents de la compareixença del president de la Fed, Jerome Powell, i de la publicació de les dades de venda d’habitatges nous als EUA. Tot plegat enmig d’un context global d’incertesa, marcat per tensions geopolítiques, forta pressió sobre els bancs i escalada de requisits de despesa militar per part de l’OTAN. Wall Street obria pràcticament plana, S&P es revaloritzava un 0,2%, Nasdaq 100 pujava amb més intensitat fins al 0,5%. El sector bancari liderava les pèrdues a l’Ibex 35, cedint més d’un 1% a inici de la jornada després que el govern espanyol endurís les condicions de l’OPA de BBVA al Sabadell. El BBVA encapçala les caigudes del sector financer, amb un retrocés del 2%. A França destacava Worldline, que s’enfonsava més d’un 30% després d’un escàndol per presumptes fraus relacionats amb clients d’alt risc. Els analistes preveuen que la Fed mantindrà el tipus d’interès, però els comentaris sobre el Dot Plot (la gràfica de previsions de tipus que presenta la Fed en les seves reunions monetàries) i les perspectives d’inflació marcaran el to. Des d’Europa, el focus es va traslladar a Brussel·les, on l’OTAN va oficialitzar l’acord per elevar el llindar de despesa en defensa fins al 5% del PIB per al 2035. Aquesta decisió deixa en fals Pedro Sánchez, que aquesta mateixa setmana havia defensat limitar el compromís espanyol al 2,1%. L’acord estableix que un 3,5% haurà de ser despesa militar directa, i l’1,5% restant, inversió en infraestructura crítica. Pel que fa a dades macroeconòmiques, el Japó va registrar un IPC del 3,7%, superant àmpliament l’objectiu del Banc del Japó, fet que reforça les apostes per un nou increment dels tipus abans de final d’any. A la Xina, el banc central manté els tipus de crèdit a un any en el 3%.