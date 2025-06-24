Calma tensa als mercats financers
El cap de setmana hi va haver una escalada molt significativa en el conflicte EUA-Iran. Dissabte a la nit, els EUA van bombardejar tres instal·lacions nuclears iranianes, causant danys greus segons Trump. Encara es desconeix el nivell de les represàlies de l’Iran, però el règim d’Ali Khamenei va advertir que es reserva el dret de respondre, mentre els mercats energètics reaccionaven amb pujades del petroli per por d’una interrupció a l’estret d’Ormuz, clau pels fluxos mundials de matèries primeres d’energia. Després del repunt durant el cap de setmana, dilluns el cru va presentar moviments continguts, amb el Brent entorn dels 78 $/barril i el WTI, entorn dels 73. La renda variable va cotitzar amb relativa tranquil·litat. L’EuroStoxx 50 va tancar pràcticament pla, en 5.221 punts (–0,23%), mentre que l’S&P 500 cotitzava sobre els 5.985 (+0,28%) a mitja sessió nord-americana. Al mercat de divises, el dòlar va presentar volatilitat: el dia va començar amb una clara apreciació del bitllet verd per després tornar a depreciar-se a partir de l’obertura de Wall Street, situant el parell EURUSD entorn dels 1,1549. En clau macroeconòmica, va destacar la publicació dels PMI d’Alemanya i França. A Alemanya, el PMI compost va repuntar dels 48,5 fins als 50,4 punts, fet que el porta a territori d’expansió (per sobre de 50). La millora ha estat notable en el sector de serveis, amb un increment de més de dos punts. Tanmateix, les dades d’Alemanya contraresten amb les de França, on el PMI manufacturer es va enfonsar dos punts fins als 47,8, mentre que l’indicador de serveis va retrocedir dues dècimes. Als EUA, l’indicador manufacturer va sorprendre en situar-se en 52 punts, en territori d’expansió i per sobre de l’expectativa del mercat, que era de 51,1.