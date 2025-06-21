El conflicte al Pròxim Orient marca els mercats
Els principals índexs europeus van obrir amb pujades moderades, després de les fortes caigudes de dijous, en una jornada marcada per la incertesa geopolítica i l’impacte en els preus de l’energia. L’EuroStoxx 50 intentava consolidar-se a la zona dels 5.200 punts, mentre que l’Ibex 35 ho feia lleugerament per sobre dels 13.800, en un intent de mantenir el suport tècnic clau destacant la pujada de la farmacèutica Puig, ArcelorMittal i Santander, mentre que el sector energètic es mantenia feble. El rebot ve després de la caiguda de més de l’1% de dijous, en una sessió marcada per les projeccions de la Fed, que mostraven divisió entre els membres i menys creixement a causa dels aranzels.
Pel que fa al conflicte geopolític, Donald Trump va donar dues setmanes per decidir si autoritza un atac directe contra l’Iran, tot i que fonts nord-americanes apunten que prefereix evitar una intervenció per raons polítiques internes. Els inversors segueixen molt pendents del conflicte pel seu fort impacte en el preu de les matèries primeres, el petroli, així com del gas, que ja s’ha encarit un 20% en deu dies i ha superat els 40 €/MWh al TTF holandès. Pel que a les dades macroeconòmiques conegudes ahir, destacaria la dada publicada sobre el deute públic espanyol, en què el Banc d’Espanya informava que el deute públic s’havia moderat fins al 102,7% del PIB, el nivell més baix des del 2021, malgrat mantenir-se en nivells elevats en valors absoluts (1,663 bilions d’euros). Des de l’Àsia, el Japó afronta pressions inflacionàries amb un IPC que es manté per sobre del 3%.