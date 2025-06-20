El Banc de Noruega sorprèn els mercats
Les borses del continent van obrir ahir amb caigudes generalitzades pròximes al mig punt percentual, tot i que l’EuroStoxx 50 resisteix per sobre dels 5.200 punts. L’Ibex 35 cedeix posicions i cotitza per sota dels 13.900 punts, encara dins el rang crític de suport dels 13.700-13.800 punts. Amb Wall Street tancat per la festivitat del Juneteenth, la geopolítica torna a marcar el ritme dels mercats. Després d’una reunió de la Reserva Federal sense canvis en els tipus, els inversors tornen a mirar cap a l’Orient Mitjà. Segons fonts properes a la Casa Blanca, Donald Trump ja hauria autoritzat un atac contra l’Iran, en espera d’una possible rendició del règim. Seguint en to de bancs centrals, el Banc d’Anglaterra (BoE) va decidir mantenir els tipus d’interès en el 4,25%, malgrat la debilitat del creixement i el refredament del mercat laboral. La inflació coneguda aquesta setmana, per sobre del 3%, justifica la prudència. La votació va ser ajustada (6-3), amb un membre més del previst demanant una rebaixa, fet que reforça les expectatives d’una possible retallada a l’agost. Sorprenentment, des de Noruega el Norges Bank va reduir els tipus del 4,5% al 4,25% en la primera retallada en cinc anys i contra tot pronòstic. La inflació s’està moderant més del previst i l’entitat aposta per una normalització gradual per no frenar excessivament l’economia. La corona noruega va caure amb força davant l’euro. El Banc Nacional Suís va rebaixar els tipus fins al 0% i el franc suís s’ha revalorat un 10% el 2025, actuant com a valor refugi. Al Brasil el banc central va apujar els tipus fins al 15%