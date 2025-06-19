La Fed deixa pas al Banc d’Anglaterra avui
Jornada d’alt voltatge als mercats globals marcada per la reunió de política monetària de la Reserva Federal dels EUA i la creixent tensió entre Israel i l’Iran. Malgrat el clima d’inquietud, Wall Street obria pràcticament pla. Totes les mirades estaven fixes en la decisió de la Fed i sobretot en la roda de premsa posterior del president de l’organisme, Jerome Powell. En paral·lel, Donald Trump no va perdre l’oportunitat per pressionar la Fed i va demanar, de forma provocadora, que veia necessari 10 retallades de cop per portar els tipus al 2%. A la xarxa Truth va qualificar el president Powell de “massa lent” i va insinuar, entre bromes, que ell mateix ho faria millor com a president del Banc Central. Les borses europees tancaven la jornada sense conèixer la decisió del Banc Central americà, sense una tendència clara. Addicionalment a la decisió de la Fed, l’escalada del conflicte a l’Orient Mitjà afegeix incertesa als mercats. Ha tingut un impacte immediat al mercat de les matèries primeres, especialment en el preu del petroli. Des de divendres passat, les exportacions de cru iranià van augmentar un 44% com a mesura preventiva davant possibles bombardejos. Tot i això, el flux a través de l’estret d’Ormuz –clau per al comerç mundial de petroli– segueix estable, fet que va moderar els temors inicials. Des d’Europa, es va conèixer l’IPC de Regne Unit, que es va mantenir per sobre del 3% interanual, dada clau per la decisió de tipus del Banc d’Anglaterra prevista per avui. A l’Àsia es va publicar una nova caiguda de les exportacions de terres rares de la Xina per les restriccions imposades.