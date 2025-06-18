La clau de la jornada: la Fed
Ahir novament es cotitzaven els dubtes i les pors d’un augment del conflicte bèl·lic a l’Orient Mitjà. A Wall Street, el sector de les energies renovables va patir un autèntic terratrèmol després que el Senat nord-americà donés suport al pla pressupostari de Donald Trump, que inclou l’eliminació dels crèdits fiscals a les energies netes. SunRun obria amb caigudes de més del 35%, seguida per Enphase del 20% o First Solar. La reacció arriba després que es confirmi que aquestes mesures es compensaran amb noves exempcions fiscals, com ara l’eliminació d’impostos a les propines i retallades en el programa Medicaid. Amb aquest context les borses a Europa obrien amb fortes caigudes superiors a l’1,5% a Espanya i més de l’1% a la resta de grans places, marcades pel conflicte entre Israel i l’Iran i per la sortida abrupta de Trump de la cimera del G-7 donant indicis de la gravetat de la situació. Avui la clau de la jornada és sens dubte la reunió de la Reserva Federal americana, que es produirà amb les borses europees tancades, i molt especialment la roda de premsa posterior del president de l’organisme, Jerome Powell, després dels comentaris del president americà, Donald Trump, sobre la falta d’acció de la Fed. Segons Donald Trump, la Reserva Federal hauria d’actuar amb contundència i reactivar les rebaixes de tipus d’interès, quantificant la baixada en un punt percentual, argumentant que aquesta mesura estalviaria als EUA 600.000 milions de dòlars anuals en interessos, davant l’increment del 7% en el cost del deute en només vuit mesos. Pel que fa a dades macroeconòmiques, la dada de confiança en l’economia alemanya va repuntar.