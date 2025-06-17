La borsa arrenca amb cautela pendent de la crisi
La nova setmana borsària va començar marcada per una elevada incertesa, després de l’escalada del conflicte entre Israel i l’Iran i amb cites clau a l’agenda, com ara la reunió de líders del G-7 i la decisió de tipus de la Reserva Federal nord-americana demà, amb les borses europees tancades. Tot i aquest entorn volàtil, les borses europees van iniciar la jornada amb tímids repunts, intentant recuperar part del terreny perdut divendres passat, quan van caure més d’un 1%. L’EuroStoxx 50 va buscar estabilitzar-se sobre els 5.300 punts, mentre que l’Ibex 35 intentava recuperar els 14.000. A Wall Street, la sessió va arrencar amb una notable recuperació després d’una setmana en vermell. El Dow Jones avançava un 0,61%, l’S&P 500 un 0,73% i el Nasdaq 100 quasi un 1%. Malgrat la tensió geopolítica, els inversors van celebrar l’esperança que la Fed proporcioni orientació més clara sobre futures retallades. Si bé no s’espera cap moviment a la reunió de demà, tota l’atenció recau en el discurs del president de l’organisme, Jerome Powell, i en l’actualització del dot plot (un diagrama de punts que utilitza la Fed per assenyalar les previsions) de la taxa d’interès, les previsions d’inflació i de creixement. En l’àmbit europeu, els inversors van reaccionar als canvis a l’índex Ibex Gender Equality. L’evolució del preu del petroli és un dels actius seguit de prop pels analistes, atesa la potencial escalada militar que acabi afectant el trànsit pel corredor estratègic d’Ormuz, per on circula prop del 30% del cru mundial. Un bloqueig podria desencadenar una pujada abrupta de preus i afectar el creixement global.