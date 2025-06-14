L’atac d’Israel a l’Iran sacseja els mercats globals
Les borses europees van viure ahir un dia d’angoixa després que Israel llancés un atac aeri contra instal·lacions nuclears i militars a l’Iran, obrint amb caigudes generalitzades. El conflicte geopolític va activar el mode risk-off entre els inversors, davant l’amenaça d’un nou conflicte a gran escala a l’Orient Mitjà, fet que va provocar caigudes generalitzades als mercats, una forta pujada del petroli i un increment de la demanda d’or actuant d’actiu refugi. L’Ibex 35 retrocedia per sobre de l’1% i trencava la barrera dels 13.900 punts, amb IAG liderant les pèrdues en l’obertura caient un 5%. El sector turístic va caure en bloc a Europa, amb descensos destacats a les aerolínies com Lufthansa, Ryanair o Air France. L’EuroStoxx 50 cotitzava per sota dels 5.280 punts o el DAX alemany baixava a nivells de 23.420. A Wall Street, tot i unes dades d’inflació moderada, l’ànim també es va veure afectat per l’escalada bèl·lica. En l’àmbit polític, Donald Trump va reivindicar l’equipament militar utilitzat per Israel i va advertir l’Iran d’atacs encara més contundents si no s’arriba a un acord. Tot i així, la tensió internacional va dominar els mercats. El Brent es va disparar un 9% i el gas natural europeu va pujar fins a un 5,7%, reflectint el temor a una disrupció en el subministrament energètic mundial. L’or va escalar un 1% i es va situar a prop dels 3.450 dòlars l’unça, recuperant terreny com a valor refugi. En canvi, les criptodivises van patir fortes caigudes en l’obertura europea amb el bitcoin que va caure més d’un 3,5% i Ethereum gairebé un 10%. L’impacte de l’escalada bèl·lica va ser contingut.