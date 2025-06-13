L’accident de Boeing a l’Índia impacta els mercats
A Europa, les borses van obrir amb caigudes generalitzades. El sector turístic va liderar les pèrdues, afectat per la caiguda d’IAG i Amadeus. Wall Street obria reculant tot i les bones dades d’inflació i l’aparent distensió comercial amb la Xina. L’S&P 500 queia lleugerament un 0,24%, fins als 6.007 punts, mentre el Dow Jones retrocedia quasi un 0,50% i el Nasdaq 100 un 0,12%. El focus principal de la jornada va ser l’índex de preus al productor (IPP) de maig dels Estats Units, que només va repuntar un 0,1% mensual, per sota de l’esperat. També la inflació subjacent va mostrar estabilitat, fet que ha reforçat l’optimisme del mercat sobre possibles retallades de tipus d’interès. Els rendiments del bo a 10 anys queia fins al 4,37% i el dòlar es va depreciar arribant a trencar 1,16 dòlars per euro. Amb aquesta xifra les probabilitats de noves rebaixes de tipus augmentaven, cotitzant dues rebaixes per part de la Fed aquest any. Addicional a les dades inflacionistes, es van publicar les sol·licituds d’atur setmanals dels EUA, que arribaven al màxim des del 2021. Des d’Europa, al Regne Unit, el PIB de l’abril va caure un 0,3%, molt per sota del previst, reforçant les apostes d’un possible recurs als tipus d’interès per part del Banc d’Anglaterra a l’agost. Tot i això, l’ànim inversor va quedar afectat per altres factors. Un accident aeri a l’Índia va implicar un avió Boeing 787 amb 242 passatgers, provocant una forta caiguda de la companyia i arrossegant el sector aeronàutic. En contrast, Oracle es va disparar per sobre del 10% gràcies a uns resultats que consoliden la seva posició com a guanyadora en la cursa de la intel·ligència artificial.