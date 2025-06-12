La inflació americana sorprèn positivament
Ahir una de les claus de la jornada va ser la dada d’IPC del maig dels Estats Units, per una banda, i l’anunci d’un acord comercial entre els Estats Units i la Xina, per l’altra. Tot i la importància dels fets, els índexs van mostrar moviments molt limitats en l’obertura: l’S&P 500 va pujar un escàs 0,014%, fins als 6.041 punts, mentre que el Dow Jones va retrocedir un 0,1% i el Nasdaq 100 va avançar un 0,08%, quedant sense quasi efectes visuals als mercats borsaris. Una de les claus de la jornada va ser l’acord al qual sembla que van arribar els Estats Units i la Xina, a través de l’anunci del president dels EUA. Donald Trump va anunciar a través de la xarxa Truth que s’havia assolit un acord amb la Xina per mantenir un marc aranzelari “equilibrat”, amb tarifes del 10% des de Pequín i del 55% en sentit invers. L’entesa inclou el subministrament de terres rares per part de la Xina i la reobertura educativa als estudiants xinesos. “La nostra relació és excel·lent”, va afirmar Trump, tot i reconèixer que el pacte resta pendent d’una aprovació definitiva amb el president Xi Jinping. Seguint en to de la guerra comercial, es va saber que una cort d’apel·lacions dels EUA va avalar l’ús dels aranzels per motius de seguretat nacional, fet que reforça la posició del govern nord-americà en les negociacions comercials en curs, també amb la Unió Europea. En l’àmbit macroeconòmic, la dada destacada va ser la inflació dels EUA, que va donar una lleugera sorpresa positiva. L’IPC va augmentar només un 0,1% mensual i un 2,4% interanual, per sota de les previsions (2,5%).