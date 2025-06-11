La clau de la jornada: l’IPC americà
Les borses europees obrien la jornada d’ahir sense una tendència clara, amb l’EuroStoxx 50 encallat als 5.400 punts i l’IBEX 35 consolidant nivells propers a 14.200. Els inversors van operar amb cautela davant l’escenari global d’incertesa, marcat per la negociació comercial entre els Estats Units i la Xina, i pel gir recent en la política monetària del Banc Central Europeu (BCE). La clau de la setmana segueix sent l’evolució de les converses comercials i les dades d’IPC que coneixerem aquesta setmana, especialment la xifra d’avui dels Estats Units. Els analistes preveuen que pugui situar-se en un 2,5%, lleugerament per sobre de la dada anterior, del 2,3%. De cara a final de la setmana es publicaran dades inflacionistes a Espanya i a Alemanya, i dijous la xifra d’IPP als Estats Units. Les borses americanes obrien la sessió pràcticament planes tot i les bones paraules entre Washington i Pequín. El Dow Jones es mantenia prop dels 42.800 punts i l’S&P 500 pujava lleugerament, superant els 6.010. La companyia Nvidia liderava el sector tecnològic, mentre que TSMC informava d’un creixement del 39% en vendes al maig. En to de bancs centrals, després del vuitè descens consecutiu de tipus el BCE va reiterar el missatge de prudència. El governador de França, François Villeroy de Galhau, va afirmar que la institució es trobava en una “zona favorable”, amb tipus al 2% i inflació projectada també del 2%, però va advertir que el context no permet relaxació. El finlandès Olli Rehn va coincidir en la necessitat de decidir reunió a reunió i va remarcar que la inflació encara no estava plenament controlada.